ABD, BMGK’da ‘İsrail Aleyhine Fazla Mesai’den Şikâyetçiymiş!

BMGK Başkanı ve ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, BM'nin İsrail'in Filistin topraklarındaki yerleşim yeri işgaline fazla mesai harcadığını iddia ederek bu durumun kabul edilemez olduğunu söyledi!

HAKSÖZ-HABER

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) nisan ayı Başkanı ve ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, BMGK'nın nisan ayı programına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Esed'in geleceği ve İsrail'in yasa dışı yerleşimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nikki Haley, son dönemde hem ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson hem de kendisinin "Esed'in geleceğine Suriye halkının karar vereceği" yönündeki açıklamalarının sorulması üzerine, "Esed'e karşı içimizde bir aşk yok; bunu açıkça belirttik. Kendisi uzun süredir barışın önünde engel, bir savaş suçlusu. Kendi halkına yaptıkları korkunç." yanıtını verdi.

Bu açıklamaların Esed'in seçimlere katılmasını ABD'nin destekleyeceği anlamına gelmediğini kaydederek Esed'in ABD'nin radarında olmayı sürdüreceğini anlatan Haley, "Suriye halkının artık Esed'i istediğini düşünmüyoruz. Esed'in eylemlerini sert şekilde kınamayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İran ve Rusya'nın Esed'e verdiği desteği eleştiren Haley, ABD’nin sahadaki icraatlarının İran ve Rusya’dan ne farkı olduğunu düşünmemiş olmalı herhalde.

Suriye'de birinci önceliklerinin IŞİD ile mücadele olduğunu vurgulayan Haley, bu konuda Esed'le işbirliği yapma ihtimallerine ilişkin soru üzerine, "Esed şu anda bizim Suriye'de konuşacağımız kişi değil. Biz Cenevre'deki müzakerelerle bu diyaloğun sürmesinden yanayız." dedi. Görüldüğü gibi Haley kendisi de önceliklerinin Esed canisi değil bu caniliğin bir sonucu olan IŞİD olduğunun tekrar altını çiziyor. Bir yandan "Esed'e karşı içimizde bir aşk yok; bunu açıkça belirttik. Kendisi uzun süredir barışın önünde engel, bir savaş suçlusu. Kendi halkına yaptıkları korkunç." Diyeceksiniz diğer yandan da mücadelede öncelikli hedefe gelince bu caniyi ikinci plana atacaksınız; bu durumda o eleştirdiğiniz İran’dan Rusya’dan ne farkınız kalıyor? Zaten Rusya da tüm pisliklerini IŞİD ve “terörle mücadele” bahanesiyle yapmıyor mu? Bu bağlamda sizin Esed canisi yerine aynı bahaneye (IŞİD) sığınarak muhalefeti etkisizleştimeye dönük icraatlarınız cani dediğiniz adamın değirmenine su taşımaktan ve iddialarınızı sözde bırakmaktan gayrı neye yarayacak?

"İSRAİL'E FAZLA MESAİ HARCADIK"

Nikki Haley, gazetecilerin İsrail-Filistin sorunu ve İsrail'in yerleşim birimi kurma eylemlerine ilişkin sorularına verdiği cevap da ABD’nin söz konusu Siyonist rejim olunca sözüm ona “evrensel değerleri” nasıl ayaklar altına aldığını bir kez daha kanıtlar nitelikte.

AA’nın aktardığına göre Haley, BM'de işgalci İsrail’in aleyhine gelişmelerin gündemleşmesine tahammülsüzlük göstererek BM’nin "İsrail aleyhine fazla mesai harcadığını" iddia etmiş. Özetle bu beyanlarıyla yeni ABD yönetimi de İsrail’in ihlal ve zulümleri denildiğinde “Görmeyelim, duymayalım”, Esed denildiğinde “Evet, canidir ama öncelikli hedef olmamalı” demeye devam edileceğini gösteriyor.