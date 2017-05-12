ABD, Birleşik Arap Emirlikleri’ne 2 Milyar Dolarlık Silah Satacak

ABD Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ajansı yazılı bir açıklama yaparak Dışişleri Bakanlığı’nın onayladığı Birleşik Arap Emirlikleri’ne silah satışı hakkında Kongre’nin bilgilendirildiğini duyurdu.

AA’da yer alan habere göre, satışı için onay verilen silahların listesinde 60 adet PAC-3 (patriot anti balistik füze), 100 adet GEM-T (taktik balistik füze önleme) ve çok sayıda “araç ve gereçlerin” bulunduğu kaydedildi.

Talebin Birleşik Arap Emirleri tarafından yapıldığına dikkat çekilerek maliyetin 2 milyar dolar civarında olduğu belirtildi.