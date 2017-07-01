ABD Bayrağı YPG’li Militanın Kolunda!

IŞİD’le mücadele adı altında PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG’ye bağlı güçlere silah, mühimmat ve eğitim desteği veren Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) bayrağı artık militanların kolunda geziyor.

YPG, Suriye’nin kuzeyinde Türkiye sınırı boyunca, doğuda Haseke, Rakka ilinin kuzeyi ve Halep’in doğusundaki Münbiç ile kuzeybatısındaki Afrin ilçelerini kontrol ediyor.

Yerel Halk Göçe Zorlanıyor

ABD’nin desteğini alan örgütün, ele geçirdiği topraklarda yerel halkı göçe zorladığı veya silah altına aldığı belirtiliyor.

Rakka’nın kuzeyinde ilerleyen örgüt, çatışmalardan kaçarak, kontrol ettiği bölgelere göç eden sivillerin kentlere girişine de izin vermiyor.

ABD Bayraklı Militanlar

Nisan 2016’dan bu yana YPG’ye askeri yardımda bulunan ABD’nin bayrağı artık örgüt militanlarının kamuflajında yer alıyor.

Kaynak: Yeni Şafak