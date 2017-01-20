ABD, Batı Halep’te Direnişçileri Hedef Aldı!
Küresel Analiz’de yer alan habere göre, Suriye’de Rusya destekli Beşşar Esed güçleri ve İran destekli militanlarla mücadele eden direnişçileri bir süredir yoğun bir şekilde hedef alan ABD, son olarak, Halep’in batı kırsalındaki Şeyh Süleyman’da bulunan Şam’ın Fethi Cephesi’nin askerî eğitim merkezini bombaladı.
Kampta, Şam’ın Fethi Cephesi’ne mensup direnişçilerin yanı sıra Nureddin Zengi Hareketi’ne bağlı direnişçilerin de bulunduğu bildirildi.
İki direnişçi grubun ortak eğitim çalışması yaptığı askerî kampta ABD uçaklarının gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle en az 110 direnişçi vefat etti.
Kampta eğitim gören direnişçiler yakın zamanda Esed ve işbirlikçilerine karşı başlatılacak olan ortak taarruzun eğitimini alıyordu.
ABD, ayrıca, Nureddin Zengi Hareketi’ne mensup direnişçileri drone uçakları ile vurdu. Söz konusu saldırıda da hareketin 3 komutanı vefat etti.
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