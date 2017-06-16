ABD Başkanı Trump’tan Çıraklık Kararnamesi

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkedeki çırak sayısını gelecek beş yıl içinde 5 milyona çıkarmak için başkanlık yetkisini kullandığı bildirildi.

AA’da yer alan habere göre, “Amerika’da Çıraklığı Geliştirme” başlıklı kararnamede, ülkedeki istihdam geliştirme programlarının verimli olmadığı ve reforma ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Bu amaçla, ABD Çalışma Bakanlığı’na şirketler, ticaret grupları, gelir amacı gütmeyen kuruluşlar ve sendikalarla iş birliği yaparak yeni çıraklık programları düzenlemesi talimatı verilen kararnamede, söz konusu programların iş gücü piyasasını canlandıracağı kaydedildi.

Kararnamede, aynı zamanda, Eğitim Bakanlığı’ndan yüksek okulların ve üniversitelerin çıraklık eğitimini müfredatlarına eklemelerini desteklemesi istendi.

“İş İmkânlarını ABD’de Tutmak İstiyoruz”

Trump, kararnameyi imzalarken, “Biz iş imkânlarını ABD’de tutmak istiyoruz. İnsanları eğiterek o işleri Amerikalı çalışanlarla doldurmak istiyoruz. Yaptığımız da tam olarak bu.” ifadelerini kullandı.

Trump, attığı adımlarla yaklaşık 500 bin civarındaki çırak sayısını gelecek 5 yıl içinde 5 milyona çıkarmayı hedeflediğini kaydetti.

Trump’ın direktiflerinin yerine getirilebilmesi için çıraklık eğitimine ayrılan kamu kaynaklarının 90 milyon dolardan 200 milyon dolara çıkarılmasını öngördüğü basına yansıyan önemli bir ayrıntı oldu.