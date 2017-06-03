ABD Başkanı Trump Vize Yasağında Diretiyor!
Vize yasağının durdurulmasına ilişkin mahkeme kararı Temyiz Mahkemesi tarafından yerinde bulununca ABD Başkanı Donald Trump, bu kez de Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.
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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu ülkelere yönelik uygulamak istediği vize yasağı konusunda geri adım atmıyor.
Euro News’ta yer alan habere göre, Trump, Temyiz Mahkemesi tarafından reddedilen vize yasağını Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.
Suriye, Irak, İran, Yemen, Sudan, Somali ve Libya’yı kapsayan kararname ile Trump, “halkını terörizm tehlikesinden korumayı ve ülkesinin güvenliğini sağlamayı” hedeflediğini belirtiyor.
Trump, kararnameyi 27 Ocak’ta imzalamış ve uluslararası kamuoyunun büyük tepkisini çekmişti.
Temyiz Mahkemesi’nin 9. Dairesi, Başkan Trump’ın vize yasağını durduran mahkeme kararını yerinde bulmuş, Trump’ın yasağı yeniden uygulama girişimini reddetmişti.
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