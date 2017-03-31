ABD Başkanı Trump, Kızını Danışmanı Olarak Atadı!

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31.03.2017 12:41
ABD Başkanı Trump, Kızını Danışmanı Olarak Atadı!
ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ınkızı Ivanka Trump’ı resmen danışmanı olarak atadığı bildirildi.

ABD’nin yeni başkanı Donald Trump, kızı Ivanka Trump’ı resmen danışmanı olarak atadı.

Ivanka Trump, tıpkı eşi Jared Kushner gibi danışman sıfatıyla Beyaz Saray’da çalışmaya başladı.

Euro News’ta yer alan habere göre, 35 yaşındaki Ivanka Trump, danışmanlık görevi için federal hükümetten maaş almayacak.

Donald Trump’ın 20 Ocak’ta göreve başlamasının ardından resmî görüşmelerde sık sık babasının yanında görülen Ivanka Trump, hâlihazırda Beyaz Saray’da bir çalışma ofisine sahip.

Emlak sektöründe faaliyet yürüten Jared Kushner’in ticaret ve Orta Doğu’dan sorumlu danışman olarak atanması eleştirilere neden olmuştu.

Ancak Ivanka Trump’ın Beyaz Saray’daki çalışma alanına dair net bir açıklama yapılmadı.

ABD’de başkanın danışmanları, bakanların aksine Senato onayı gerekmeksizin atanabiliyor.

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