ABD Başkanı İnsanlık İçin Bir Tehdit

Eurotopics sitesi Avrupa medyasının ABD Başkanı Donald Trump’un BM genel kurulunda yaptığı konuşmasına yaptığı yorumları derledi.

Gândul / Romanya

ABD başkanı insanlık için bir tehdit

Gândul, Trump'ın BM Genel Kurulu'ndaki söylemi karşısında şok olmuş durumda:

“Bir ülkeyi, Kuzey Kore bile olsa 'tamamen yok etmek' ile tehdit etmek, ürkütücü bir davranış. Özellikle de bu tehdit, dünyanın en önemli askeri ve nükleer güçlerinden birinin başkanından geliyorsa. Üstüne üstlük bu sözcükler, asli görevi siyasi ve diplomatik çözümler olan BM gibi bir kurumda dile getirildiyse. Beyaz Saray liderinin Twitter diplomasisi alışkanlığını BM kulislerine taşıması, kaygı verici. Adı geçen şahsın acilen yardıma gereksinimi olduğu her geçen gün daha da belirginleşiyor. Nükleer müdahale tehdidinde bulunan Donald J. Trump, sadece yerle bir etmek istediği tek bir ülke için değil, tüm insanlık için bir tehlike oluşturuyor.”

Libération / Fransa

Gelenekler yıkılırken ...

Libération, Trump'ın Pyongyang'ı tehdit etmesiyle bir paradigmaya değişimi yaşandığını düşünüyor:

“ABD'nin nükleer silah doktrini, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin hayati çıkarlarına bir saldırı halinde ölümcül bir yanıt vermeyi öngörüyor, ancak nükleer silahı olan uluslar, yani 'uçurumun kenarındaki taraflar' arasında sözleri dikkatlice seçmek ve her türden gereksiz gerilimi önleme gibi bir gelenek var. Nitekim Küba krizi, John F. Kennedy sözlerini titizlikle seçtiği için yatışmıştı. Trump ise tek bir cümleyle stratejik ve sözlü temkin geleneğini kaldırıp çöpe atmış oldu.”

Politiken / Danimarka

Küresel liderlik yerine yıkıcı saldırılar

Politiken gazetesi, ABD Başkanı Trump'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki ilk konuşmasını kıyasıya eleştiriyor:

“Donald Trump'ın aslında söyledikleri ve yaptıklarından daha iyi olabileceği umudunu taşıyanlar, başkanın BM Genel Kurulu'nda yaptığı 41 dakikalık ilk konuşmasıyla gaflet uykusundan uyandı. Bu konuşmada uzlaşma ve vizyonlardan çok tehdit ve hakarete önem veren bir başkan gördük. Trump böylece Amerikan güvenlik ve dış politikasının bir yıl içinde gösterdiği değişimin altını çizdi: Vizyon değil, yıkım. ... Peki ya iklim? ABD'nin yanı başında yeni kasırgalar koparken, Trump iklim değişikliğine üstün körü değindi. ... Bu durum ABD'nin yıllarca süren küresel liderliğinin yerini, bir dizi yıkıcı hezeyanın aldığını gösteriyor.”

Tages-Anzeiger / İsviçre

Seçim kampanyasındaki kadar saldırgan

ABD başkanının konuşması, bir kez daha düşünme biçimini gözler önüne serdi, diyor Tages-Anzeiger:

“Trump bir ideolog değil, kendinden önceki ABD başkanlarının yaptığı gibi insan hakları ve Amerikan değerleri hakkında tek söz etmedi. Trump'ın temel görüşü, herkesin önce kendiyle ilgilenmesi ve kendi sınırları içinde istediğini yapabileceği. Ancak buna uymayanlar bedel ödeyecektir. Donald Trump'ın konuşması, Cumhuriyetçi tabana yönelikti: Diplomasiden nasibini alamamış, gürültücü ve saldırgandı. ABD'de seçimleri bu yolla kazandı, şimdi de böyle hükümet etmeyi sürdürecek. Ancak bu sözlerle BM'de sözünü geçirip geçiremeyeceği kuşkulu. 193 ülkenin BM temsilcileri konuşma sırasında sürekli şaşırdı. Ne de olsa Trump'ın tarzına daha alışmaları gerek.”