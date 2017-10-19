ABD Basını: Gülen Türkiye'ye İade Edilmeli

Türkiye’nin FETÖ ile ilişkisi ortaya çıkan ABD’nin İstanbul Konsolosu çalışan Metin Topuz’u gözaltına almasından sonra, Washington yönetiminin vize krizi ile ilgili tutarsız adımı, iki ülke arasındaki ilişkileri gerdi. ABD’nin Türkiye’ye yönelik vize başvurularını askıya almasına Türkiye’de mukabiliyet esasına göre vizeleri askıya aldı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye’nin Gülen’in iadesi başta olmak üzere ABD’ye kaçan bütün FETÖ’cüler konusunda adım atmasını istemesinin üzerinden geçen bir yılı aşkın süreye rağmen Washington yönetimi bu konudaki sessizliğini sürdürürken, şimdiye kadar FETÖ ile ilgili gerçekleri çarpıtan ve FETÖ'nün sözcülüğünü yapan ABD basını çark etmeye başladı. Washington Times gazetesi, yaşanan son vize krizinin ve FETÖ’nün Türkiye ile ABD ilişkilerine verdiği zarara yer verdi.

Washington Times gazetesinde Abraham R. Wagner imzalı haberde, Fetullah Gülen radikal ve yolsuzluğa bulaşmış bir isim olarak nitelendiriliyor. Washington Times gazetesi, iki ülke arasındaki ilişkilerin kötüye gidişindeki en önemli nedenin de FETÖ konusu olduğunu belirtiyor. Wagner, radikal bir isim olarak nitelendirdiği Fetullah Gülen için “Gülen’in gerçek kaydı en üst düzeyde incelenmeyi hak ediyor. Ve diplomatik entrikaların gölgesinde kalmamalı” ifadelerini kullanıyor.

Ilımlı mesajların arkasına saklanan bir radikal

FETÖ’ye yakın sitelerin Gülen’i ‘dindar bir Müslüman ve barışçı bir isim’ olarak nitelendirdiğini ancak WikiLeaks tarafından ortaya çıkartılan ABD Dışişleri Bakanlığı kayıtlarının Gülen’i radikal olarak nitelendirdiğini belirten Wagner, Gülen’i 2003’ten bu yana yakından takip eden isimlerden biri olan Foggy Bottom’un Gülen için, “Ilımlı mesajlarının arkasına radikal bir gündemi saklayan biri” dediğini ifade ediyor.

Wagner, ABD’de bulunan FETÖ’ye ait okulların Teksas, Louisiana, İllinois ve birçok yerde büyük yolsuzluklara bulaştığını ifade ediyor. Söz konusu eyaletlerde bulunan FETÖ okullarının federal soruşturmaların altında bulunduğunu belirten Wagner, milyonlarca dolarlık fonların yasa dışı şekilde kullanıldığını ifade ediyor. Yine Amerika’da FETÖ’ye yakın müteahhitlik şirketlerinin verdikleri düşük tekliflere rağmen büyük ihaleler aldıklarını belirtiyor.

15 Temmuz’un arkasında Gülen var, iade edilmeli

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ortaya çıkan delillerin darbe girişiminin arkasında Gülen’in bulunduğunu kanıtladığını ifade eden Wagner, “Gülen bunu reddetti. Ancak kanıtlar darbe girişiminin arkasında olduğunu doğruluyor ve Gülen’in Türkiye’de yargılanması için iade edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullanıyor.

Kaynak: Yeni Şafak