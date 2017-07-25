ABD Askerlerinin Ürdün’de Vurulma Anının Görüntüleri Yayınlandı

Askerler konvoylarının 4 Kasım’da El-Cafer üssüne girişte açılan ateşte ölmüştü.

Ürdün askeri mahkemesi Çavuş Marik el-Tuwayha’yı geçen hafta ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Ürdünlü asker savunmasında üssün saldırıya uğradığını düşünerek ateş açtığını belirtmiş ve ateş açma kurallarını uyguladığını kaydetmişti.

Ürdün ordusundan yapılan açıklamada ise askerin emirlere ve talimatlara karşı hareket ettiği ve kendini savunma durumunda olmadığı belirtildi.

Ürdün önce Amerikalı askerlerin üsse giriş kurallarına uymayarak olayı tetiklediğini açıklamış, bu iddia daha sonra geri çekilmişti.

Görüntülerde Amerikan konvoyunun üssün girişinde ateşe maruz kaldığı dikkat çekiyor.