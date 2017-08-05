ABD Askerleri Yeniden Yemen’de!

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) sözcüsü Albay Jeff Davis, düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin, Yemen’e asker gönderdiğini duyurdu.

AA’da yer alan habere göre, “Biz orada gerekli olduğu ölçüde hava saldırısı ve yetkiler kapsamında gerekli olduğu ölçüde kara operasyonları düzenliyoruz.” diyen Davis, asıl hedeflerini ise, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından (BAE) Şebva ilinde Arap Yarımadası el-Kaidesi’ne yönelik gerçekleştirilen operasyonlara destek olmak olarak açıkladı.

Asker Sayısına İlişkin Bilgi Vermedi

Askerlerin orada doğrudan çatışmaya girmeyeceğini söyleyen Davis, asker sayısına dair bir bilgi paylaşmadı.

Davis, “Nerede olduklarına dair bir şey demeyeceğim ama ana rolleri bilgi akışı sağlamak olacak.” dedi.

Yemen’den 2014’te Çekilmişti

2014 yılında Husilerin başkent Sana’yı almasından kısa bir süre sonra ABD, Yemen’de konuşlu askerlerini çekmişti.

Belirli aralıklara Yemen’de hava saldırısı düzenleyen ABD, ocak ayında bir el-Kaide kampına saldırı düzenlemiş, saldırıda bir ABD askeri öldürülmüş, onlarca sivil de çapraz ateşte hayatını kaybetmişti.