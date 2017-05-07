ABD Askerleri PKK/PYD’nin Yemin Törenine de Katıldı!

ABD askerlerinin PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG’ye bağlı militanlarla beraber hareket edip türlü vesilelerle görüntü vermesi ile ilgili tartışmalar sürerken ABD askerlerinin 2 gün önce Haseki’de 250 kadın militanın gördükleri eğitimden sonra PYD/YPG’nin başını çektiği SDG’ye katılımı için düzenlenen bir yemin törenine katıldıkları ortaya çıktı.

Haber 7’de yer alan habere göre, tören sırasında çekilen fotoğraflarda, ABD askerlerinin tören alanında oturarak töreni izlediği görülüyor.