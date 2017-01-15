ABD Askerleri Norveç’te de Konuşlanacak!

ABD’nin Norveç’e de asker göndereceği bildirildi. Söz konusu askerler Norveç ordusunu eğitmek ve orduyla ortak askerî tatbikatlar yapmak adı altında en az bir yıllığına Norveç’te konuşlanacak.

AA’nın Norveç’in devlet televizyonu NRK’ya dayandırdığı haberine göre, ülkedeki silâhlı kuvvetleri eğitmek ve ortak kış tatbikatı yapmak üzere 330 ABD’li deniz piyâdesi pazartesi gününden itibaren Norveç’e gelecek.

Bu arada, ABD’li askerlerin, Trondheim yakınlarında bulunan Vaernes isimli askerî üste en az bir sene konuşlanacağı da ifade edildi.

Norveç Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada da her iki ülke askerinin Kuzey Norveç’te askerî kış tatbikatı yapacağı kaydedilerek, ABD askerlerinin altı ay boyunca Norveç askerlerini eğiteceği bilgisi paylaşıldı.

Rusya Tepkili

Öte yandan, NRK’ya açıklamada bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Norveç’le Rusya arasında herhangi bir sorun olmamasına rağmen ABD askerlerinin Norveç’te konuşlandırılmasına anlam veremediklerini bildirdi.

Norveç, 1949’da üye olduğu NATO bünyesinde ilk kez yabancı bir ülkenin askerlerine, ülke topraklarında konuşlanma izni vermiş oldu.