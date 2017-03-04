ABD Askerleri Afrika’yı Örümcek Ağı Gibi Örmüş!
Havacılık ve savunma sanayisine ilişkin haberler yapan The Drive isimli ABD merkezli bir haber sitesi, ABD’nin Afrika’daki gizemli ve geniş çaplı operasyonları ile ilgili bir dosya yayımladı.
ABD’nin son 15 yılda Afrika’da gerçekleştirdiği geniş ve derin askerî yapılanmanın haritasının çıkarıldığı dosyada, 2008 yılında kurulan AFRICOM’un, kıtanın özellikle Orta Afrika ve Sahel bölgelerinde faaliyetler icra ettiği görülüyor.
Altı Merkez Ülke
Joseph Trevithick imzasıyla 1 Mart tarihinde “Pentagon’un Afrika’daki Gölge Üslerine Dâir Bir Rehber” başlığı ile yayımlanan haberde, son 15 yılda Afrika’daki ABD üslerinin varlığına ilişkin bir patlama yaşandığı ortaya konuyor.
ABD’nin Afrika’daki askerî faaliyetlerinin ana gövdesini özel harekât kuvvetleri, casus uçaklar ve insansız hava araçları (drone) oluşturuyor.
Afrika Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Ortak Özel Kuvvetler Komutanlığı (JSOC) Afrika’da en az altı ülkede, Orta Afrika Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Cibuti, Somali, Güney Sudan ve Uganda’da aktif faaliyet gösteren unsurlara sahip. Bu unsurlar arasında Blackwater benzeri özel güvenlik şirketleri de yer alıyor.
ABD’nin Afrika kıtası üzerindeki tek resmî askerî üssü Cibuti’de bulunan ve Birleşik Ortak Görev Gücü’ne (CBJT) bağlı görev yapan ve üç bin askerî personeli barındıran Camp Lemonnier. Bunların arasında ABD’nin Doğu Afrika’daki faaliyetlerinden sorumlu Özel Harekât Komutanlığı’na bağlı birimler de bulunuyor.
Haber Alma Faaliyetleri
Özel Harekât Komutanlığı, Uganda’daki Entebbe Uluslararası Havaalanı dışından yönetilen insanlı haber alma uçakları, helikopter ve kargo uçaklarının koordinasyonundan sorumlu. Bu faaliyetlerin yan unsuru olarak ABD kuvvetleri, Güney Sudan’daki Nzara, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki Dungu ve Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki Obo gibi küçük çaplı hava pistlerini de kullanma hakkına sahip.
ABD’nin Kuzey ve Batı Afrika merkezli operasyonları için kullandığı bir diğer üs ise Nijer’de bulunan Base Aerienne 101. Bu üs, Nijer’in başkenti Niamey’de bulunan Diori Hamani Uluslararası Havaalanı’na bitişik olarak faaliyet gösteriyor. Buradan Libya, Mali ve Nijerya’ya yönelik insansız hava araçlı operasyonlar yönetiliyor.
Gölge Üsler
ABD, birçok Afrika ülkesi ile de AFRICOM bünyesinde kullanılmak üzere üs anlaşmaları yapıyor.
Müşterek Güvenlik Bölgeleri olarak adlandırılan bu üsler, ülkelerin ana havaalanlarında ya da çevresinde bulunuyor. Bu üslerde kalıcı bir askerî varlık bulunmazken, gerektiği zaman ABD askerleri tarafından kullanılıyor.
Kaynak: Yeni Şafak
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