ABD Afganistan'da Sivilleri Vurdu: '200 Ölü ve Yaralı'

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD ve Kabil hükümeti güçlerine ait hava araçlarının ülkenin kuzeyinde düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda sivil öldü ve yaralandı.

Kaynakların aktardığı bilgiye göre, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz iline ABD ve Kabil hükümeti güçlerine ait savaş uçakları tarafından hava saldırıları düzenlendi.

"3 köy hedef alındı 200'e yakın ölü ve yaralı var"

Kunduz ili güneyindeki Char Dara bölgesindeki 3 köyün ABD'ye ait bombardıman uçaklarıyla hedef alındığını ifade eden kaynaklar, hava saldırılarında ölü ve yaralı olmak üzere toplam 200 sivilin zarar gördüğünü aktarıyor.

Kabil hükümetine yakın kaynaklar ise bölgeye yönelik hava saldırısı düzenlendiğini ve sivillerin hedef alındığını doğrularken, saldırılarda 100'den fazla sivilin öldüğünü ve yaralandığını düşündüklerini kaydetti.

Büyük çoğunluğu kadın ve çocuklar

Ülkenin kuzeyindeki Kunduz ilinde düzenlenen ABD hava saldırısında ölen ve yaralananların büyük bir bölümünü kadın ve çocukların oluşturduğu ifade ediliyor.

Sivilleri hedef alan ABD hava saldırılarına ilişkin Kabil hükümeti yetkililerinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Mepa News