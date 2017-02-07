ABD Adalet Bakanlığı Tekrar Vize Yasağı İstedi

ABD Adalet Bakanlığı, nüfusunun çoğunluğunu müslümanların oluşturduğu 7 ülkeye vize yasağı getiren başkanlık kararnamesi hakkında San Francisco’daki Temyiz Mahkemesi’ne bilgi notu vererek kararın yeniden uygulanmasını talep etti.

ABD Adalet Bakanlığı’nın, San Francisco’aki Temyiz Mahkemesi 9. Dairesi’ne 15 sayfalık bilgi notu ile başvuruda bulunarak ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın vize yasağının yeniden uygulamaya konmasını talep ettiği bildirildi.

“Başkanın Yasal Otoritesinin Uygulanması” İfadesi

AA’da yer alan habere göre, mahkemeye sunduğu bilgi notunda bakanlık, söz konusu vize yasağı kararının “başkanın yasal otoritesinin uygulanması” olduğunu ve bu sebeple kararnamenin yeniden uygulanması gerektiğini savundu.

Kararname ile 90 gün vize yasağı getirilen ülkelerin “terör riski taşıdıkları” gerekçesiyle listede olduğunu belirten bilgi notunda, yasağın bir din ile doğrudan ilişkilendirilerek sunulmasının doğru olmadığı vurgusuna yer verildi.

Bilgi notunda ayrıca, Seattle’da yasağın ülke çapında uygulanmasını durdurma kararı veren federal hâkimin “ülke genelini kapsayan bir karar vermesinin” sakıncalarına değinildi.

San Francisco’daki Temyiz Mahkemesi’nin bugün alacağı karar merakla beklenirken, olumsuz karar çıkması hâlinde Trump yönetiminin yeni hukûkî adımlar atmak için hazırlık yaptığı belirtildi.

Başvuru Daha Önce Reddedilmişti

Önceki gün San Francisco’daki Temyiz Mahkemesi 9. Dairesi, Washington eyaleti Seattle kentinin federal yargıcı James Robart tarafından verilen ve vize yasağını askıya alan karara ilişkin Adalet Bakanlığı’nın temyiz başvurusunu reddetmişti.

Adalet Bakanlığı temyiz dosyasını hazırlarken, İç Güvenlik ile Dışişleri bakanlıkları yargıcın kararını uygulamaya koymuştu.