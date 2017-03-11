ABD Adalet Bakanı Sessions 46 Savcının İstifasını İstedi
Adalet Bakanı Sessions tarafından istifası istenen 46 savcı arasında New York Güney Bölge Savcısı Bharara da bulunuyor.
ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın, New York Güney Bölge Savcısı Preet Bharara'nın da aralarında olduğu 46 savcının istifasını istediği bildirildi.
Adalet Bakanlığından, eski Başkan Barack Obama döneminde atanan ve Donald Trump yönetimi tarafından istifası istenen savcılara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Obama döneminde atanan savcıların istifasının istenmesini geçiş süreciyle ilişkilendiren Adalet Bakanlığının açıklamasında, yeni tayinler yapılıncaya kadar bakanlık bünyesindeki "kariyer savcılarının" görevlendirileceği duyuruldu.
ABD'de yeni gelen yönetim, bir önceki yönetim tarafından atanan görevlilerin istifasını isteyebiliyor.
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