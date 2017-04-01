ABD 6 Yıllık Siyasetini İtiraf Etti: Esed’i Devirme Hedefimiz Yok!

Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer, 'Suriye'deki siyasi gerçekliği, yani Beşar Esed'in egemen bir ülkenin devlet başkanı ve lideri olduğunu kabul etmek zorundayız' dedi.

Günlük basın toplantısında konuşan Sean Spicer, "Suriye'deki siyasi gerçekliği, yani Beşar Esed'in egemen bir ülkenin devlet başkanı ve lideri olduğunu kabul etmek zorundayız" dedi.

Spicer, bunun yerine bölgeden IŞİD'in kovulmasına odaklanmak zorunda olduklarını belirtti. ABD'nin Suriye ve Irak'ta bazı öncelikleri olduğunu söyleyen Spicer, "Esed'i devirmenin" öncelikler arasında olmadığını söyledi.