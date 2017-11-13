ABD 2011'den Bu Yana UNESCO Payını Ödemedi

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Genel Direktörlük görevine yeni seçilen Audrey Azoulay, France Inter radyo kanalına ABD'nin UNESCO'dan çekilme kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD'nin bu kararına saygı duyduğunu belirten Azoulay, "ABD, UNESCO'nun başlangıcı ve sonu değildir." dedi.

"Karar sürpriz olmadı"

UNESCO'nun ABD olmadan da faaliyetlerine devam ettiğini vurgulayan Azoulay, ABD'nin 2011 yılından bu yana kendisine düşen payı UNESCO'ya ödemediğini hatırlattı.

ABD'nin "çok taraflılık" ile ilgili pozisyonu göz önüne alındığında bu kararının "sürpriz" olmadığını belirten Azoulay, UNESCO'yu terk etmenin ABD'nin çıkarına olmadığına inandığını vurguladı.

Azoulay, ayrıca UNESCO'yu siyasi gerginliklerden uzak tutulması ve örgütü bütünüyle değerlendirilmesi gerektiği sözlerini ekledi.

AA