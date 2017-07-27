Abbas’tan Aksa Açıklaması: Henüz Her Şey Bitmedi

Ramallah’taki yönetimin lideri Mahmud Abbas, Batı Şeria’nın Ramallah kentinde yapılan toplantıdan önce yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa’nın durumuna ilişkin Kudüs Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin’den bilgi alacaklarını ve bunun üzerine ne tür kararlar alınacağını görüşeceklerini söyledi.

“Her Şey Eskisi Gibi Devam Edecek”

AA’da yer alan habere göre, “Şimdilik sadece Mescid-i Aksa’da yeniden ibadetlerin yerine getirilmesini konuşacağız.” diyen Abbas, şöyle devam etti:

“Diğer konular için daha sonra toplantı yapacağız. Bizler bir kanaate varıncaya kadar her şey eskisi gibi devam edecek. Aldığımız kararların tümü aynen uygulamada kalacak. Bizi ilgilendiren Kudüs’teki halkımızın direnişini desteklemektir.”

Kudüs’teki Direnişe Övgü

Abbas, işgalci İsrail makamlarının dayattığı bütün kısıtlamaları reddeden Kudüslü Müslüman ve Hristiyanların direnişini takdir ederek, “Geleceğe yönelik bakışımızla ilgili çalışmalarımızı, Kudüs’te yaşananları dikkate alarak yapacağız. Yani, henüz her şey bitmedi.” dedi.