Abbas’ın Polislerinin Müdahalesi Kabul Edilemez

İslami Direniş Hareketi (Hamas) Enformasyon Dairesi üyesi Tahir En-Nunu, Batı Yaka güvenlik birimlerinin özgürlüğüne kavuşan esir Abdurrahim Fethullah Es-Saidi'yi karşılamaya giden konvoyu durdurarak Hamas sancaklarına el koymasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

En-Nunu, sosyal paylaşım sitelerinden Facebook'ta bugün (7 Kasım Salı) konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Es-Saidi'yi sevenlerden bazılarının gözaltına alınmasının olumsuz etkileri olacak tehlikeli bir gelişme olduğunu belirtti.

Filistin Başbakanı Rami El-Hamdallah'a seslenen En-Nunu, bu tür davranışlara ve bölünmüşlük halinin devamını arzu edenlere izin verilmemesini istedi.

Batı Yaka'da özgürlüklerin serbest bırakılması ve uzlaşı havasının hakim kılınması çağrısında bulunan En-Nunu, uzlaşı adımlarının Gazze Şeridi'yle sınırlı olmadığına dikkat çekti.

Hamas üyesi Tulkerem milletvekili Fethi Kar'avi, Filistin Yönetimi güvenlik güçlerinin dün akşam özgürlüğüne kavuşan Filistinli esir Abdurrahim Fethullah Es-Saidi'yi karşılamaya giden konvoya saldırdığını açıklamıştı.

Milletvekili Kar'avi, güvenlik güçlerinin Hamas sancaklarına el koyduğunu, konvoya katılan bazı kişileri darp ettiğini ve bazılarını da gözaltına aldığını söyledi.

FİEM