Abbas’ın Polisleri Fetih Milletvekillerinin Ofisine Baskın Düzenledi

Ofislerine polis tarafından baskın düzenlenen milletvekilleri yaptıkları açıklamalarında Koruyucu Güvenlik'ten gelen polislerin ofiste çalışan işçilerin ve memurların yanı sıra milletvekili Alâ Yaği'yi alıkoydukları ifade edildi.

Açıklamada baskıncıların ofiste sıkı bir arama yaptıklarına, eşyaları karıştırdıklarına, bazı eşyalara ve çalışanların ve milletvekili Alâ Yaği'nin telefonlarına el koyduklarına dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Normalde Anayasanın değiştirilen 53. maddesi gereğince milletvekillerinin mal varlıkları, ofisleri, araçları ve tüm özel eşyaları yasayla koruma altına alınmıştır ve bunlarda arama yapılamaz. Ancak bu olay milletvekillerinin ofislerine güvenlik teşkilatı tarafından yapılan ilk baskın değildir. Araçlarına da daha önce el konuldu."

Açıklamada bu baskın ve aramaların yürütme kurumu tarafından yasama kurumuna yönelik bir mesaj olduğuna dikkat çekildi.

Baskının söz konusu milletvekillerinin, Abbas yönetiminin Gazze'ye yönelik cezalandırıcı nitelikte kasıtlı uygulamaları ile ilgili bir olağanüstü toplantı yapılması çağrısı yapmalarından sonra gerçekleştirilmesi dikkat çekti.

FİEM