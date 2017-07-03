Abbas’ın Polisleri El-Aksa Televizyonu Kameramanını Gözaltına Aldı

Mahmud Abbas’ın Filistin Yönetimi güvenlik birimlerinin çok sayıda kişiyi siyasi nedenlerle gözaltında tutmayı sürdürdüğü ve bazılarına işkence yaptığı, bu arada iki üniversite öğrencisinin gözaltında tutulmalarını protesto amacıyla açlık grevi yaptıkları bildirildi.

Ramallah'ta Genel İstihbarat biriminin El-Aksa televizyonu kameramanı Ahmed El-Hatib'i Beytunya beldesindeki evine baskın düzenleyerek gözaltına aldığı ifade edildi. Nablus'ta ise Filistin Yönetimi güvenlik birimlerince gözaltında tutulan Mühendislik Fakültesi öğrencisi Bera Reyhan'ın 13 gündür ve Fen Fakültesi öğrencisi Muhammed Emin El-Halbuni'nin 5 gündür açlık grevinde olduğu belirtildi. Filistin Yönetimi güvenlik birimlerinin Nablus'ta ayrıca Mühendislik Fakültesi öğrencisi ve Öğrenci Konseyi üyesi İbrahim Şelhub'u gözaltında tuttuğu, gözaltına alınan öğrencilerin eğitimlerinin aksadığı kaydedildi. El-Halil'de de Koruyucu Güvenlik biriminin eski esirlerden Mutasım En-Netişe'yi ifade vermeye çağırdığı ve Netişe'nin gözaltına alınması halinde açlık grevine başlayacağını söylediği öğrenildi. FİEM