Abbas’ın Polisleri Batı Yaka'da Eski Esirin Konvoyuna Saldırdı

Tulkerem milletvekili Fethi Kar'avi, konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında, Filistin Yönetimi'ne bağlı güvenlik güçlerinin esir Abdurrahman Fethullah Saidi'yi karşılamaya giden konvoya saldırarak sancakları topladığını söyledi.

Filistin Yönetimi güvenlik birimlerinin araçları durdurup aradığını ve konvoya katılanlardan bazılarını darp ettiğini bildiren Kar'avi, bazı katılımcıların da gözaltına alındığını ifade etti.

Milletvekili Kar'avi, Filistin Yönetimi'ne bağlı güvenlik birimlerinin tavırlarına ve ihlallerine dikkat çekerek, söz konusu tavırların ve ihlallerin uzlaşının yararı konusunda soru işaretlerine yol açtığını dile getirdi.

Özgürlüğüne kavuşan eski esiri karşılama konvoyuna müdahale sırasında yaşananların tiksinti verici olduğunu kaydeden Kar'avi, uzlaşının tek taraflı olduğunun konuşulduğuna işaret etti.

Kahire'de Hamas ve Fetih arasında imzalanan uzlaşı anlaşması uyarınca Hamas Gazze'nin yönetimini El-Hamdallah hükümetine teslim ederken Batı Yaka'da uzlaşının henüz herhangi bir etkisinin hissedilmediği belirtiliyor.