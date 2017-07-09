Abbas’ın Polisleri 6 Ayda 60 Gazeteciyi Gözaltına Aldı
Filistinli Gazeteciler Forumu, Filistin Yönetimi'ne bağlı güvenlik birimlerinin Batı Yaka'da gazetecilere yönelik gözaltına alma ve ifade vermeye çağırma operasyonlarını şiddetle kınadı.
Gazetecilerin görevlerini yaparken keyfi baskılara ve kovuşturmaya maruz kalmalarının kabul edilemez olduğunu belirten Filistinli Gazeteciler Forumu, Batı Yaka'da güvenlik güçlerinin gazetecilere yönelik ihlallerinin 2017'nin ilk yarısında artış gösterdiğini söyledi.
Filistinli Gazeteciler Forumu, dün (8 Temmuz Cumartesi) yayınladığı bildiride, yılın ilk altı ayında Batı Yaka'da Filistin güvenlik birimlerinin gazetecilere yönelik 180'den fazla ihlal gerçekleştirdiğini ifade etti.
Bildiride bu yılın ilk yarısında Batı Yaka'da güvenlik birimlerince 60 gazetecinin gözaltına alındığı, internet sitelerine erişimin engellendiği, gazetecilere yönelik baskı ve şiddetin sürdüğü, medya organlarının ofislerine baskınların düzenlendiği, 60'tan fazla gazetecinin tehdit edildiği belirtildi.
Mahmud Abbas başkanlığındaki Filistin Yönetimi'ne bağlı Genel İstihbarat biriminin son olarak, El-Aksa kanalı kameramanı gazeteci Ahmed El-Hatib'i 1 Temmuz'da Ramallah'ta gözaltına aldığı ve sosyal paylaşım sitelerinde Filistin Yönetimi aleyhinde paylaşımlarda bulunmakla suçlanan El-Hatib'in gözaltı süresinin 15 gün uzatıldığı kaydedildi.
Filistinli Gazeteciler Forumu, güvenlik birimlerinin Batı Yaka'da gazetecilere yönelik ihlallerinin gazetecileri susturmayı ve görev yapmalarını engellemeyi hedeflediğini dile getirdi.
FİEM
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