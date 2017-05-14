Abbas'ın Korumaları Esirlerin Ailelerine Saldırdı

Başkanlık Koruma Birliği'ne mensup güvenlik görevlileri bugün (14 Mayıs Pazar) öğle saatlerinde, Ramallah'ta esir ailelerinin dayanışma eylemi esnasında, eski başkan Yasir Arafat'ın kabri tarafından Ramallah'taki yönetim merkezine doğru baskın düzenleyerek esir ailelerine saldırdılar.

Esir ailelerinin, çocuklarının davalarına destek verilmesi ve yardımcı olunması için taleplerini iletmek üzere yönetim merkezinin ana giriş kapısına yaklaştıkları sırada başkanlık koruma birliği mensuplarının saldırılarına maruz kaldıkları ifade edildi.

Koruma Birliği elemanları esir ailelerine mensup şahısları darp ederken basın mensuplarına da engel oldu ve kameralarına el koydular.

Esir aileleri çocuklarının açlık grevlerine son vermeleri için isteklerinin kabul edilmesi amacıyla müdahalede bulunulmasını istedi ve yardım çağrısında bulundular. Açlık grevinin yirmi sekizinci gününde esirlerden bazılarının bilinç kaybı durumu yaşadıklarını ve sağlıklarının gittikçe kötüleştiğini hatırlattılar.

Ramallah'taki yönetim merkezi tarafından esir ailelerine yönelik olarak gerçekleştirilen bu saldırının son bir hafta içinde gerçekleştirilen ikinci saldırı olduğu ifade edildi.

FİEM