Abbas’ın Adamları İsrail Hastanelerine Bağış Yapıyor

Gazze'deki Hastaneler Gerek İlaç Sıkıntısından Ve Gerekse Elektriklerin Kesilmesinden Dolayı Büyük Sıkıntı Çekiyor. Abluka Bütün Katılığıyla Devam Ederken Mahmud Abbas Yönetimi Bu Bölgeye Verilen Elektriklerin Azaltılması Amacıyla Gazze Adına Ödemesi Gereken Paraları İsrail Firmalarına Yatırmıyor. Oysa Bu Faturaların Karşılığını Gazze Bölgesinden Tahsil Ediyor. Abbas Yönetiminin Gazze İçin Kesilen Elektrik Faturaları İçin Ödemeyi Azaltmasını Gerekçe Gösteren İsrail Hükümeti İse Parayı Abbas Yönetiminden Tahsil Etmek İçin Herhangi Bir İşlem Yapmayıp Gazze'ye Gönderdiği Elektriğin Miktarını Daha Da Azaltıyor. Elektrik Kesintisi Elbette Her Alanda Olumsuz Etkilere Yol Açmakla Birlikte Özellikle Sağlık Alanında Hizmetlerin Daha Da Zorlaşmasına, Hastaların Büyük Sıkıntılar Çekmesine Neden Oluyor.

Bu Şartlarda Mahmud Abbas'ın Adamlarının İsrail Hastanelerine Bağışta Bulunmaları Dikkat Çekti.

Siyonist Medyanın Bugün (13 Haziran Salı) Yayınladığı Bir Habere Göre Üst Düzey Bir Filistinli Yetkili Yani Abbas Yönetiminin İleri Gelenlerinden Biri Siyonistlerin Hayfa'daki Rambam Hastanesi'nin Yeni Bir Biriminin İnşası İçin Büyük Miktarda Bağışta Bulundu.

Bu Durum Karşısında Filistinliler De "Bu Bağışı Öncelikli Olarak Hak Eden Kimdir? Filistinliler Büyük Zorluklar İçinde Yaşarken Filistin Paralarının İsrail Hastanelerine Bağışlanmasının Amacı Nedir?" Sorularını Soruyorlar.

FİEM