Abbas Yönetiminin Siyasi Amaçlı Tutuklamaları Devam Ediyor

Hamas tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: Filistin Yönetimi'ne bağlı güvenlik organları Batı Yaka bölgesinde, ikisi özgürleştirilmiş eski esirlerden olmak üzere dört kişiyi siyasi sebeplerle gözaltına aldı. Bu arada dört siyasi tutuklu da yasalara aykırı bir şekilde gözaltında tutulmalarını protesto amacıyla başlattıkları açlık grevlerini sürdürüyorlar.

Hamas'ın Filistin Enformasyon Merkezi'ne de ulaşan açıklamasına göre Filistin Yönetimi'ne bağlı Koruyucu Güvenlik birimine bağlı polisler Cenin'de, Tavalibe Camisi'nin imamı ve özgürleştirilmiş eski esirlerden olan Ahmed Şefik Ebu Zine'yi gözaltına aldılar. Ebu Zine'nin bölgedeki bir çocuk yuvasına devam eden çocukları taşıyan otobüsü sürdüğü sırada üzerine ateş edilmesi suretiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Kalkiliya'da ise istihbarat elemanları yine özgürleştirilmiş eski esirlerden olan Muhammed Atta Zehran'ı gözaltına aldılar.

Koruyucu Güvenlik biriminin elemanları Nablus'ta da Ahmed Abdülaziz isimli bir genci ifade vermeye çağırdıktan sonra gözaltına aldılar. El-Halil'de ise Mu'tasım El-Avavide isimli genç Deyr Samit beldesindeki evine baskın düzenlenerek gözaltına alındı.

Necah Üniversitesi'nin Eczacılık Fakültesi'nin öğrencilerinden Musa Duveykat'ın da üç günden beri gözaltında tutulduğu ve serbest bırakılmadığı haber verildi.

FİEM