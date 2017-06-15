Abbas Yönetimi 11 Sitenin Engellenmesini Kararlaştırdı!

Filistin Yönetimi'nin basın ve fikir özgürlüğüne getirdiği yasaklar ve engellemeler her geçen gün genişliyor. Ramallah başsavcısı Muhammed Berrak da bugün çıkardığı bir kararla on bir elektronik sitenin engellenmesine karar verildiğini açıklayarak internet sağlayan kurumlara bu sitelerin engellenmesi yönünde talimat verdi. Engellenen sitelerin başında da Filistin Enformasyon Merkezi yer alıyor.

Savcılığın bu kararının uluslararası insan haklarına ve fikir özgürlüğüne aykırı olduğu dile getirildi.

Engellenen siteler arasında özellikle Hamas'a yakın duranlar çoğunluğu oluşturuyor. Sitelerin bazıları da Fetih örgütünden ihraç edilen milletvekili Muhammed Dahlan'a yakın duran siteler.

Filistin Enformasyon Merkezi, 1997'de kuruldu ve Filistin davasıyla ilgili geniş çaplı ilk haber sitesi niteliği taşıyor. Filistin halkının davasını, hukukunu, mukaddes değerlerini ve direnişini savunma amaçlı yayın faaliyetleri yapıyor. Şu an dünyanın ileri gelen sekiz farklı diliyle yayın yapıyor. Bunların içinde Türkçe de var.

Sitenin Filistin'in içinde çok sayıda takipçisi bulunuyor. Dolayısıyla Filistin içinde en etkili haber sitelerinden biri durumunda.

Sitenin aynı zamanda sosyal medyada da bağlantıları bulunuyor. Sosyal medyadaki takipçilerinin sayısı ise şu an üç milyonu geçmiş durumda. Geçtiğimiz Eylül ayında bu sayı iki milyon civarındaydı.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi