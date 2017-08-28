Abbas Trump'ın Şartlarına Boyun mu Eğdi?

İşgal rejimi televizyonu 7'nci kanalı, bu sabah (28 Ağustos Pazartesi) yayınladığı haberde, Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın BM Güvenlik Konseyi'ne İsrail aleyhinde yapmayı planladığı başvuruları erteleme kararı aldığını bildirdi.

Haberde, Abbas'ın bu kararı ABD Başkanı Donald Trump'ın sunacağı yeni barış planına fırsat tanımak için aldığı ifade edildi.

İşgal televizyonunun sitesinde yayınlanan haberde, Trump'ın özel temsilcilerini bölgeye göndererek Ramallah ve Tel Aviv arasındaki müzakereleri yeniden canlandırmaya çalıştığı belirtildi.

Haberde ayrıca, Trump'ın planının Filistin Yönetimi'ne sağlanacak siyasi ve ekonomik yardımlar karşılığında Yahudi yerleşiminin durdurulmaması esasına dayandığı bildirildi.

İşgal rejiminde yayınlanan Israel Hayom gazetesi, dünkü sayısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Jared Kushner'in Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'tan Tel Aviv aleyhinde atmayı planladığı diplomatik adımları dört ay süreyle dondurmasını istediğini ve buna karşılık Trump'ın söz konusu süre içinde barış görüşmelerini yeniden başlatacağını söylediğini yazmıştı.

Gazete, Abbas'ın bu talebi ilkesel olarak kabul ettiğini fakat plan konusunda bizzat ABD Başkanı Trump'tan güvence istediğini öne sürdü.