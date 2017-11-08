Abbas Riyad'a Acilen Niçin Çağrıldı?

Mahmud Abbas'ın Kral Selman'a Filistin davasıyla ilgili son durum ve Amerika'nın Filistinliler ile İsrail arasındaki barış müzakerelerini yeniden başlatma çabaları hakkında bilgi verdiği kaydedildi.

Filistin resmi haber ajansı Wafa'nın bildirdiğine göre, Filistin Yönetimi Başkanı görüşmede ayrıca Suudi Arabistan Kralı'nı bölünmüşlük halinin sona ermesi ve uzlaşının sağlanması yönünde atılan adımlar konusunda bilgilendirdi.

Tarafların görüşmede Suudi Arabistan - Filistin ilişkilerinin güçlendirilmesinin yolları üzerinde konuştukları ifade edildi.

Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, Pazartesi günü akşamı sürpriz bir şekilde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti.

İşgal rejiminde yayınlanan Haaretz gazetesi, Suudi Arabistan'da yaşanan dramatik gelişmelere rağmen Abbas'ın Riyad'a acilen çağrıldığını yazdı.

Haberde, Abbas'ın Riyad'a Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile birlikte hazırladığı strateji hakkında görüşmek amacıyla çağrıldığı belirtildi.