"Abbas Refah Kapısı'nın Açılmasını Resmi Olarak İstemedi"

Filistin gazetesinin haberine göre Mısırlı kaynak, Filistin Yönetimi'nin ve Fetih'in Rafah Kapısı'nı Filistinlilerin duygularıyla oynamak ve rakiplerine şantaj için siyasi kart olarak kullandığını söyledi.

Uzlaşı anlaşmasının imzalandığı 12 Ekim'den bu yana Filistin Yönetimi'nin Mısır'dan Rafah Kapısı'nın açılmasını hiç istemediğini belirten kaynak, ancak Filistin Yönetimi'nden bazı yetkililerin dün Mısırlı yetkilileri arayarak 15 Kasım'da Rafah Kapısı'nı açma niyetlerinin olup olmadığını sorduğunu bildirdi.

Mısırlı kaynak, Fetih Hareketi Merkez Kurulu üyeleri Azzam El-Ahmed ve Hüseyin Eş-Şeyh ile Filistin Yönetimi Genel İstihbarat Birimi Başkanı Macid Ferec'in insanların duygularıyla oynayan söylentilerin yayılmasından sorumlu olduğunu belirtti.

Mısırlı kaynak ayrıca insanların çektiği sıkıntıların siyasi istismar konusu yapılamayacağını ifade etti.

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