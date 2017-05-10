Abbas, Gazze'ye İlaç ve Bebek Maması Göndermeyi Durdurdu

Er-Re'y Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Eczaneler Genel Müdürü Münir El-Beraş, Ramallah'taki Sağlık Bakanlığı'nın Gazze'ye ilaç ve bebek maması gönderilmesinin durdurulduğunu söyledi ve bunun siyasi bir karar olduğunu açıkladı.

El-Beraş, konuyla ilgili olarak Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın Ramallah'taki Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerinin devam ettiğini belirtti.

Kararın felakete yol açabileceğini ve halkın tümünü etkileyeceğini ifade eden El-Beraş, özellikle müzmin hastaların ve çocukların karardan büyük zarar göreceklerine dikkat çekti.

İlaç krizinin her geçen gün daha da büyüdüğünü kaydeden El-Beraş, üç aydır Gazze'ye ilaç gönderilmediğini hatırlattı.

Ramallah'taki ve Nablus'taki depolarda bol miktarda ilaç bulunduğunu ve söz konusu ilaçlar arasında Gazze'ye gönderilmesi gereken ilaçlar da olduğunu bildiren El-Beraş, hastanelerin dün kendisine 17 çeşit kanser ilacının tükendiği bilgisini ilettiğini söyledi.

Gazze Şeridi'ne ilaç göndermeyi durdurmanın sadece işgalcilere hizmet ettiğini dile getiren El-Beraş, sağlık sektörünün siyasi çekişmelerin dışında tutulması ve kriz daha da büyümeden çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

El-Beraş, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın uluslararası kurumlara durumun tehlikesi hakkında bilgi verdiğini açıkladı.

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