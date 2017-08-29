Abbas: Gazze’siz Filistin Devleti Kabul Edilemez

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Erdoğan ile iki ülkeyi ilgilendiren meseleleri ele aldıklarını belirten Abbas, "ABD'nin tarafımıza yaptığı ziyaret ile ilgili bilgileri ilettim. ABD Başkanı Donald Trump'ın bizimle İsrail arasındaki barışın tesisine ilişkin çabaları hakkında bilgi verdim." dedi.

Abbas, Trump'ın liderliğinde tarihi barışa adım atmaya hazır olduklarını söyleyerek, "Bizim tek arzumuz 1967 sınırları içerisinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin'de yaşama hakkının sağlanması." ifadesini kullandı.

Türkiye'ye, İsrail'in Mescidi Aksa'da yaptığı ihlaller karşısındaki net ve sağlam tutumu nedeniyle teşekkür eden Abbas, Türkiye'nin Filistin'de birçok projenin hayata geçirilmesindeki katkıları ve Cenin'de sanayi bölgesinin kurulması için verilen destekten dolayı ayrıca teşekkür etti.

Abbas, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) dönem başkanlığı yürütmesini önemsediklerini vurgulayarak, "Türkiye'ye Milli Filistin Meclisini en yakın zamanda toplamak istediğimizi ilettik." şeklinde konuştu.

Ulusal birlik hükümetinin biran önce kurulmasını istediklerinin altını çizen Mahmut Abbas, "Filistin halkı, Gazze'de asla devlet kurulmasını kabul etmediği gibi Gazzesiz bir Filistin devletinin de kurulmasını kabul etmez." dedi.

Abbas, bedeli ne olursa olsun ulusal birliği tesisi etmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.