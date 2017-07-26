Abbas, Dedektörlerin Kaldırılmasını Yeterli Bulmadı

İşgalci İsrail yönetimine bağlı Güvenlik Kabinesi’nin dün gece saatlerinde verdiği karar üzerine Mescid-i Aksa’nın kapılarındaki dedektör ve kameralar sökülerek kaldırılmıştı.

Euro News’ta yer alan habere göre, dedektör ve kameraların sökülmesini yeterli bulmayan Ramallah’taki yönetimin lideri Mahmud Abbas, alınan tüm güvenlik önlemlerinin kaldırılmasını istedi.

İşgalci İsrail ile “güvenlik koordinasyonunu” durdurma yönündeki kararlarının hâlâ geçerli olduğunu belirten Abbas, işgalci İsrail’e 14 Temmuz öncesine dönülmesine yönelik çağrıda bulundu:

“Kudüs’te hayatın normale dönmesi ve ikili ikişkilerin yeniden başlaması için İsrail’in 14 Temmuz’dan bu yana getirdiği tüm güvenlik önlemleri kaldırılmalı.”

Ne Olmuştu?

İşgalci İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa’da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi katletmiş, olayda yaralanan 2 işgalci İsrail polisi ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından Mescid-i Aksa’yı ibadete kapatan işgalci İsrail güçleri, Harem-i Şerif’in iki kapısını 16 Temmuz Pazar günü açmış, ancak kapılara elektronik metal arama dedektörleri yerleştirmişti.