AB Ülkeleri Sığınmacıları Yerleştiremedi
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Türkiye, Ürdün ve Lübnan ile üye ülkeler Yunanistan ve İtalya'daki sığınmacıları kabul etme konusundaki yükümlüklerini yerine getirmedi.
AB Komisyonu, üye ülkeler Yunanistan ve İtalya ile anlaşma yapılan Türkiye, Ürdün ve Lübnan'daki sığınmacıların Avrupa'ya yerleştirilmesine ilişkin 11’inci raporunu açıkladı.
Rapora göre, AB, İtalya ve Yunanistan’daki sığınmacıları diğer üye ülkelere yerleştirme planında başarısız oldu.
İtalya ve Yunanistan’dan toplam 160 bin sığınmacının Eylül 2017'ye kadar diğer AB ülkelerine yerleştirilmesi kararı alınmış olmasına rağmen, AB Komisyonunun verilerine göre 10 Nisan itibarıyla 5 bin 1’i İtalya’dan, 11 bin 339’u Yunanistan’dan olmak üzere sadece 16 bin 340 sığınmacı çeşitli ülkelere yerleştirilebildi.
Sözler tutulmadı
22 bin 504 sığınmacıyı kapsayan ve Temmuz 2015'te kabul edilen plan kapsamında AB ülkelerine yerleştirilmesi sözü verilen Türkiye, Ürdün ve Lübnan'daki sığınmacıların alınmasında ise sayı 15 bin 492'de kaldı.
Türkiye'den alınan sığınmacıların toplam sayısı 4 bin 618 olarak açıklandı. Ancak varılan anlaşmalar gereğince AB üyelerinin, Türkiye'den 72 bin sığınmacı alması gerekiyordu.
Rapora göre yeniden yerleştirilme teklifi yapılan 671 sığınmacı ise Türkiye’de kalmayı tercih etti.
Rapor, alınan karardan bu yana Avrupa ülkelerinin sığınmacıları yerleştirme konusunda verdikleri taahhütleri yerine getirmediğini ortaya koydu.
AA
- Yorumlar 0
- Mehmet Emin Ekmen: 16 Nisan PKK ve HDP’ye Uyarı OlacakReferandum kararı alındığı günden bu yana bölge seçmeninin eğilim ve muhtemel tercihinin nasıl şekilleneceğine ilişkin çeşitli zeminlerde birçok analiz yapıldı, yapılıyor. Mehmet Emin Ekmen ile yapılan röportajın konusu da “Referandum ve Kürtler"...
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- "Hollanda Ayrımcılığı Kılıfına Uydurmuş"Otuz yılı aşkın süredir Hollanda’da bulunan Hüseyin Kerim Ece, Yeni Şafak'a konuşmuş. Hollanda’da İslamofobik tavırlar olduğunu belirten Ece, “Burada ayrımcılık resmen yasak. Ancak kılıfına uydurulmuş sayısız ayrımcılık örnekleri var” diyor.
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
- Sünnetullah Kavramını Nasıl Anlamalıyız?Sünnetullah kavramı, önemli bir gerçeği anlatmaktadır. Doğadaki tüm diğer varlıkların tabi olduğu kanunlar ile insanoğlunun tabi olduğu kanunlar farklıdır.
- Âdem Tür müdür?Adem(a.s) özel bir şahsiyet olarak Kur’an’da kullanılmıştır. O, insanlık türünün bir ferdi ve aynı zamanda babaları olmasıyla beraber, ayrıca bağımsız bir şahsiyettir de.
- İçtihadlarımız ‘İtikad Esası’ Olur mu?!Nasslar, çatışan yorumlara sebep olmaz. Bu nasslar ‘mutlak anlamda’ yoruma ihtiyaç duymaz. Kapalılığı olmayan, gayet açık lafızlardır. İçtihadi hükümlerin çoğu ise, zaman ve toplumsal gerçekliğin yansımasıdır.
- ‘Yitirdiğimiz Her İnsanlık Değerimiz, Kıyametimizin Bir Alametidir’“Hayat; Yüce Yaratıcının insana vermiş olduğu en değerli hatta değer biçilemez bir hazinedir. Bu kadar değerli bir hazinenin her bir anı çok dikkatli ve titizlikle harcanmalıdır.”
- “Diyarbakır’daki Patlamanın Terör Saldırısı Olduğu Netleşti”
- İran Bir Daha Olursa Cevap Verecekmiş!
- Diyarbakır’daki Saldırıda 1 Ton Patlayıcı Kullanılmış!
- Diyarbakır’daki Patlamada Can Kaybı Sayısı 3’e Yükseldi!
- Akıllı Telefonlardaki Şifre Tehlikesi
- Akıllı Telefonların Pil Ömrünü Üçe Katlamanın Yolu Nedir?
- “Kimyasal Saldırıyı Rejim Yaptı, Şüphe Yok”
- Fars Milliyetçiliği ve Meşruiyet Krizi
- “Esed Yeniden Kimyasal Silah Kullanabilir”
- “Kansere Bağlı Ölümlerin Yüzde 22’si Tütünden”
- Rusya, İdlib’e Saldırdı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti!
- Şırnak’ta PKK’dan Ayrılan 4 Kişi Teslim Oldu
- İran Bir Daha Olursa Cevap Verecekmiş!
- Amasya’da Grup Yürüyüş’ten Ümmet Konseri
- Ali Bulaç da Dahil Eski Zaman Yazarları Hakkında 3'er Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Talebi!
- Yolcuyu Darp Edip Zorla Uçaktan İndirdiler!
- Oğuz Bingöl Kardeşimizin Annesi Vefat Etti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nun Darbecilerle Teması Söz Konusu
- Bir Yere Not Edelim, 17 Nisan’da Lazım Olur!
- Nuray Mert’in Ceyda Karan’a Dönüştüğünü Gösteren Lakırdılar!
- İstiklal Mahkemeleri Tutanaklarında 6. Cilt Tamamlanıyor
- Suriye’de 2 Rusya Askeri Daha Öldü
- Zühre ve Ersin Ertürk Kardeşlerimizin Bebeği Oldu
- Hollanda’da Referandum İçin Oy Kullanan Türkiyelilere Saldırı
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim