AB Ülkeleri Sığınmacıları Yerleştiremedi

»Ana Sayfa»Dünya
12.04.2017 15:11
AB Ülkeleri Sığınmacıları Yerleştiremedi
AB ülkeleri, Türkiye, Ürdün ve Lübnan ile üye ülkeler Yunanistan ve İtalya'daki sığınmacıları kabul etme konusundaki yükümlüklerini yerine getirmedi.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Türkiye, Ürdün ve Lübnan ile üye ülkeler Yunanistan ve İtalya'daki sığınmacıları kabul etme konusundaki yükümlüklerini yerine getirmedi.

AB Komisyonu, üye ülkeler Yunanistan ve İtalya ile anlaşma yapılan Türkiye, Ürdün ve Lübnan'daki sığınmacıların Avrupa'ya yerleştirilmesine ilişkin 11’inci raporunu açıkladı.

Rapora göre, AB, İtalya ve Yunanistan’daki sığınmacıları diğer üye ülkelere yerleştirme planında başarısız oldu.

İtalya ve Yunanistan’dan toplam 160 bin sığınmacının Eylül 2017'ye kadar diğer AB ülkelerine yerleştirilmesi kararı alınmış olmasına rağmen, AB Komisyonunun verilerine göre 10 Nisan itibarıyla 5 bin 1’i İtalya’dan, 11 bin 339’u Yunanistan’dan olmak üzere sadece 16 bin 340 sığınmacı çeşitli ülkelere yerleştirilebildi.

Sözler tutulmadı

22 bin 504 sığınmacıyı kapsayan ve Temmuz 2015'te kabul edilen plan kapsamında AB ülkelerine yerleştirilmesi sözü verilen Türkiye, Ürdün ve Lübnan'daki sığınmacıların alınmasında ise sayı 15 bin 492'de kaldı.

Türkiye'den alınan sığınmacıların toplam sayısı 4 bin 618 olarak açıklandı. Ancak varılan anlaşmalar gereğince AB üyelerinin, Türkiye'den 72 bin sığınmacı alması gerekiyordu.

Rapora göre yeniden yerleştirilme teklifi yapılan 671 sığınmacı ise Türkiye’de kalmayı tercih etti.

Rapor, alınan karardan bu yana Avrupa ülkelerinin sığınmacıları yerleştirme konusunda verdikleri taahhütleri yerine getirmediğini ortaya koydu.

AA

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