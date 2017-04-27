“AB Ülkeleri 2016’da 700 Bin 400 Mülteciyi Kabul Etti”

Avrupa istatistik kurumu Eurostat tarafından yayımlanan raporda, Avrupa Birliği (AB) tarafından 2016 yılında kabul edilen mültecilerin sayısının, bir önceki seneye göre iki kat artarak 700 bin 400 olduğu bildirildi.

AA’da yer alan habere göre, AB üyesi ülkeler, 14 binden fazla mülteciyi de yeniden yerleştirdi.

En Çok Başvuru Suriyelilerden

Geçen yıl iltica başvurusu kabul edilen en büyük grubu, 405 bin 600’le Suriyeliler oluşturdu. Onları 65 bin 800’le Iraklılar ve 61 bin 800’le Afganistanlılar takip etti.

Eritreliler, İranlılar ve devletsizler de başvuruları kabul edilen gruplar arasında yer aldı.

Almanya 445 Bin 210 Kişiyi Kabul Etti

İsveç 69 bin 350, İtalya 35 bin 450 ve Fransa 35 bin 170 mülteciyi kabul ederken, Almanya 445 bin 210 mülteciyi kabul ederek en çok iltica başvurusunu kabul eden ülkeler arasında ön plana çıktı.