AB, Tunus'un Devrik Diktatörü Bin Ali’ye Yönelik Yaptırımın Süresini Uzattı

»Ana Sayfa»Tunus
27.01.2017 18:40
AB, Tunus'un Devrik Diktatörü Bin Ali’ye Yönelik Yaptırımın Süresini Uzattı
Avrupa Birliği (AB), Tunus'un devrik lideri Zeynel Abidin Bin Ali dahil 48 kişi hakkındaki mal varlıklarının dondurulması kararını bir yıl uzattı.

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, zimmetlerine para geçirdikleri iddiasıyla 48 Tunusluya yönelik mal varlıklarının dondurulması kararı, 31 Ocak 2018'e kadar uzatıldı.

Listedeki isimler arasında Tunus'un devrik lideri Zeynel Abidin Bin Ali ve eşi Leyla Trabelsi de yer aldı. Karar, Tunus'taki olayların ardından 31 Ocak 2011'de alınmıştı.

Halk ayaklanmasıyla beraber 14 Ocak 2011'de Tunus'u terk eden Zeynel Abidin Bin Ali ve eşi Leyla Trabelsi, zimmetlerine para geçirdikleri iddiasıyla gıyaplarında yargılandıkları davada 35 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bin Ali ve eşi 45 milyon avronun üzerinde para cezası ödemeye mahkum edilmişti.

 

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