AB Myanmar ile Savunma İşbirliğini Gözden Geçirecek

Avrupa Birliği (AB) Konseyi’nden yapılan yazılı açıklamada, Myanmar’ın Arakan eyaletinde insani durumun ve insan hakları ihlallerinin çok ciddi boyutlara ulaştığı, kundaklama, ayrım gözetmeksizin ateş etme, cinsel şiddet ve benzeri faaliyetlere ilişkin raporların endişe verici olduğu belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, “500 binden fazla Arakanlı Müslüman, şiddet ve korku nedeniyle Bangladeş’e sığınmıştır. Bu kadar fazla kişinin bu kadar kısa sürede kaçması belirli bir azınlığa yönelik kasıtlı faaliyetlerin keskin bir göstergesidir. Bu şiddet kabul edilemez ve derhal son bulmalıdır.” ifadeleri yer aldı.

Arakanlı Müslümanların güvenli bir şekilde geri dönmesinin sağlanması gerektiği vurgulanan açıklamada, bölgeye insani yardım ve basın erişiminin ciddi anlamda kısıtlanmaya devam ettiği bildirildi.

“Myanmar Ordusu Tüm Sivilleri Korumalı”

Açıklamada, AB’nin “tüm taraflara” şiddeti sona erdirme çağrısında bulunduğu hatırlatılarak, “Myanmar ordusu tüm operasyonlarına son vermeli, uluslararası insan haklarına uyumlu bir şeklide ayrım gözetmeksizin tüm sivilleri korumalı.” ifadesi kullanıldı.

Myanmar hükümetinin toplumlar arası gerginliği azaltmak için gereken tüm önlemleri alması gerektiğine işaret edilen açıklamada, insani yardımın daha fazla gecikmeden güvenli bir şekilde bölgeye ulaştırılması gerektiği vurgulandı.

“Savunma İş Birliği Gözden Geçirilecek”

Açıklamada, “AB, Myanmar ordusu ve güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanımı nedeniyle genelkurmay başkanı ve diğer üst düzey askeri yetkililere ilişkin tüm davetleri askıya alacak ve taraflar arasındaki savunma iş birliğini gözden geçirecek.” ifadesi yer aldı.

AB’nin Myanmar’da iç baskıda kullanabileceği silahlara yönelik ambargosunun mevcut gelişmeler çerçevesinde geçerliliğini koruduğu belirtilen açıklamada, “AB Konseyi, bölgede durum düzelmezse ek yaptırım uygulamayı düşünebilir. Öte yandan olumlu gelişmeler de göz ardı edilmeyecektir.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Arakanlı Müslümanlara Etnik Temizlik

Myanmar ordusu ve Budist çetelerin Arakan’da sivillere düzenlediği saldırılarda 25 Ağustos’tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Bölgeye giriş çıkışlara izin verilmemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Son saldırılarda 200’den fazla köy, ordu ve çeteler tarafından yok edildi.

Myanmar’da 1970’lerden bu yana sistematik saldırılarla etnik temizliğe maruz kalan yaklaşık iki milyon Arakanlı Müslüman’ın yüzde 84’ü çevre ülkelere göç etti.