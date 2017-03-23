AB Komisyonundan Türkiye’ye Nota

AB Komisyonu, Türkiye'nin AB Büyükelçisi Kaymakçı'yı çağırarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB ile ilgili eleştirileri sordu.

Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye'nin AB Büyükelçisi Faruk Kaymakçı'yı çağırarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarla ilgili sözlü nota verdi.

Türkiye'nin AB Büyükelçisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Birliği'ni hedef alan sözleri soruldu.

Türkiye'nin AB üyeliğine aday olduğu hatırlatılarak, açıklamaların kendileri açısından kaygı verici olduğu belirtildi.

Görüşmenin yaklaşık 45 dakika sürdüğü belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün şu sözleri dile getirmişti:

"Türkiye itilecek, kakılacak, onuru ile oynanacak, bakanları kapılardan kovulacak, vatandaşları yerlerde sürüklenecek bir ülke değildir. Dünyanın her yerinde bu yaşananlar çok yakından takip ediliyor. Siz böyle davranmaya devam ederseniz, yarın dünyanın hiçbir yerinde hiçbir Avrupalı, Batılı, güvenle, huzurla sokağa adım atamaz. Bu tehlikeli yolu açarsanız en büyük zararı siz görürsünüz. Türkiye olarak, Avrupa ülkelerini demokrasiye, insan haklarına, özgürlüklere saygılı olmaya davet ediyoruz. Unutulmamalıdır ki, bu değerlere bizim kadar özellikle Avrupalının ihtiyacı vardır."