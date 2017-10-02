AB: Katalonya’daki Bağımsızlık Referandumu Yasal Değil

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, Başkan Jean-Claude Juncker’in da defalarca tekrar ettiği gibi konunun, İspanya anayasal düzeni doğrultusunda ele alınması gereken bir iç mesele olduğu kaydedildi.

AA’da yer alan habere göre, “Katalonya’da dünkü oy verme işlemi, İspanya Anayasası’na göre yasal değildi.” ifadesine yer verilen açıklamada, merkezi hükümetten izin alınarak yapılsa bile ayrılma kararı alan bölgenin, AB dışı kalacağına dair düzenlemeye dikkat çekildi.

Komisyon, konunun yasal yönlerinin ötesinde, bugünlerin bölünme ve parçalanma değil, birlik ve istikrar zamanı olduğuna inandığı vurgulanan açıklamada, “İlgili tüm tarafları, çatışma durumundan diyaloğa çok çabuk bir şekilde geçmeye çağırıyoruz. Şiddet, siyasette asla araç olamaz.” ifadesi kullanıldı.

Komisyon’un, Başbakan Mariano Rajoy’un bu zorlu süreci İspanya Anayasası’na ve vatandaşların temel haklarına saygı çerçevesinde ele alarak yöneteceğine emin olduğu kaydedilen açıklamada, polis şiddetinin kınanmasına ilişkin bir ifade yer almadı.

İspanya Anayasa Mahkemesi’nin “yasa dışı” ilan ettiği referanduma, İspanyol güvenlik güçleri sert şekilde müdahalede bulunmuş, olaylarda 844 kişi yaralanmış, 3 kişi de gözaltına alınmıştı.