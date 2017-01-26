AB: İsrail'in Yerleşimleri Yasa Dışı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, İsrail'in açıkladığı yeni Yahudi yerleşim birimi inşası planına ilişkin, AB'nin yerleşimleri yasa dışı kabul ettiğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, dün akşam saatlerinde iki günlük ziyaret kapsamında geldiği Beyrut'ta, bugün Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil ile Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi. Basına kapalı görüşmenin ardından ikili basın toplantısı düzenledi.

"BİZLER AB OLARAK YERLEŞİMLERİ YASA DIŞI KABUL EDİYORUZ"

İsrail yönetiminin yeni açıkladığı 2 bin 500 yeni Yahudi yerleşim birimi inşası kararına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Mogherini, "Bizler AB olarak yerleşimleri yasa dışı kabul ediyoruz. Uluslararası toplum bu konuda birleşmiş durumda. Bu konuda alınmış birkaç BMGK kararı bulunuyor. Bizler için BMGK kararları esastır." dedi.

Mogherini, AB'nin amacının Filistin-İsrail konusunda tarafların bir araya getirilerek müzakerelerin devam etmesi olduğunu, Arap girişiminin bu konuda kilit rol oynadığını dile getirdi.