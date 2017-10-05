“AB Hapishaneleri Aşırı Kalabalık”

Strazburg’da toplanan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nda üye ülkelerdeki hapishanelerin durumu değerlendirildi.

AA’da yer alan habere göre, hapishanelerdeki koşulların iyileştirilmesini öngören yasa tasarısı 109 “hayır” oyuna karşı 474 “evet” oyu ile kabul edildi.

AP üyeleri, “hapishanelerdeki aşırı kalabalığın suç ve radikalleşmeyi teşvik ettiğini” belirterek, rehabilitasyon ve eğitim programlarıyla duruma müdahale edilmesi gerektiğini savundu.

“Daha İnsani Bir Hapis Hayatı Sağlama Vakti Geldi”

AP Raportörü Joelle Bergeron, “AB üyesi ülkelerdeki birçok hapishane çok eski ve aşırı kalabalık. Sivil toplum örgütleri de bu durumu görmezden geliyor. Artık çok büyük hapishaneleri kapatarak ve hapsetme yerine başka yöntemlere ağırlık vererek daha insani bir hapis hayatı sağlama vakti geldi.” diye konuştu.

Hapishane denetiminin üye ülkelerin sorumluluğu altında olduğunu hatırlatan Bergeron, AB kurumlarının, hapishane koşullarını insan haklarına uygun şekilde düzenlemesi için üye ülkelere yol göstermesi gerektiğini belirtti.

“Yüksek İntihar Vakaları Kontrol Altına Alınmalı”

AP üyeleri, kamu düzenini ciddi anlamda tehdit etmeyen mahkûmları hapsetmek yerine ev hapsi, kamu hizmeti ve elektronik takip yoluyla kontrol altına alma önerisinde bulundu.

Hapishanelerin özelleştirilmesinin tutukluluk sürecini daha da kötüleştirdiğine dikkat çeken AP üyeleri, tutuklular arasındaki yüksek intihar vakalarının kontrol altına alınması gerektiğini belirtti.