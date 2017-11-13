AB FARC'ı Terör Örgütleri Listesinden Çıkarttı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Basın Sözcüsü Virginie Battu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kolombiya'da barış anlaşmasının imzalanmasıyla şiddet eylemlerine son veren Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) terör örgütleri listesinden çıkartıldığını bildirdi.

FARC, 2002 yılından beri AB terör örgütleri listesinde yer alıyordu. AB, 2016 Eylül ayında FARC'ı terör örgütleri listesinden geçici olarak çıkartmıştı.

Barış anlaşması süreci ve sonrasında yaşananlar

FARC'la 50 yıldan fazla süren çatışmaları bitiren barış anlaşmasını, Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono, başkent Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda, 24 Kasım 2016 tarihinde imzalamıştı.

Bu süreçte FARC'ın silah bırakma aşamasına, bütün militanlar toplanma alanlarına vardıktan sonra 1 Mart'ta geçilmişti. FARC, 17 Mart'ta 140 silahını Birleşmiş Milletler (BM) Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizmasına teslim ederek 50 yılı aşan çatışma geçmişinde ilk kez silah bırakmıştı.

Mayıs ayında sona ermesi gereken silah bırakma süreci, tarafların aldığı ortak kararla 20 Haziran'a kadar uzatılmıştı. BM'nin 2 Haziran'da FARC'ın silahlarını toplamaya hazır olduğunu açıklamasının ardından hızlanan süreçte kurum, 18 Haziran'da silahların yüzde 60'ını teslim aldığını duyurmuştu. Mesetas kentindeki La Guajira toplanma alanında yapılan ve FARC'ın son silahlarının da teslim alındığı 27 Haziran'dan sonra örgütün kırsaldaki mühimmat depoları güvenlik güçleri nezaretinde BM gözlemcileri tarafından imha edilmeye başlanmıştı.

Af tartışmaları ve örgüt üyelerine düzenlenen suikastların bir süre geciktirdiği sürecin sonunda, Guajira yönetim bölgesine bağlı Fonseca kenti kırsalındaki Pondores toplanma alanında yapılan ve Santos'un katıldığı törenle örgütün silahlarının yüklü olduğu son konteyner de kamptan çıkarılmıştı.

Bogota'nın dışındaki BM tesislerine getirilen ve daha sonra ABD, Küba ve Kolombiya'da anıt haline getirilecek silahların imhası Santos'un da katıldığı törenle tamamlanmıştı.