AB, Esed Rejimine Yaptırımları Uzattı

AB Konseyi, Suriye'de Esed rejimi ve destekçilerinin sivil halka yönelik baskılarının sürmesi nedeniyle uygulanan sınırlayıcı tedbirlerin 1 Haziran 2018’e kadar uzatılması kararı alındığını açıkladı.

Kararla, AB, Esed rejimine bağlı 3 bakana karşı daha kısıtlayıcı tedbir uygulama kararı aldı. Böylece AB’nin Suriye'de halka şiddet uygulanmasında rol aldığı için yaptırımlar listesine dahil ettiği kişi sayısı 240’a çıktı.

Belirlenen kişilere yönelik seyahat yasağı uygulanıyor. Ayrıca, bu kişilerin AB'deki mal varlıkları da donduruluyor.

AB’nin Suriye'de yaptırım uyguladığı 69 kurum bulunuyor. Aralarında Suriye Merkez Bankası'nın da bulunduğu bu kurumların mal varlıkları da donduruluyor.

Suriye’ye karşı uygulanan AB yaptırımları arasında yatırımların kısıtlanması, halka baskı yapmak için kullanılabilecek teknik ekipman ve teknoloji ihracatının engellenmesi, petrol ambargosu bulunuyor.