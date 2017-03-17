'AB Adalet Divanının Başörtüsü Kararı Çağ Dışı'

Avrupa Birliği Adalet Divanının "işverenlerin, çalışanlara başörtüsü yasağı getirebileceği" yönündeki kararı İngiltere'deki birçok kesim tarafından tepkiyle karşılandı.

Londra merkezli Britanya Müslüman Konseyi (MCB) konuya ilişkin yayımladığı açıklamada, Avrupa'da iş yerlerinde çalışan kadınlara başörtüsü yasağı getirilebileceği yönündeki kararı "çağ dışı" olarak tanımlandı.

Kararın "adalet ve eşitlik adına üzücü" diye nitelendirildiği açıklamada, "Popülizm ve bağnazlığın tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmış olduğu bir dönemde böyle bir kararın, dini topluluklara karşı ayrımcılığı normalleştirmek isteyenlere yeşil ışık yakmasından korkuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"KARARIN TÜM DİNLER ÜZERİNDE ETKİSİ OLUR"

Anglikan Kilisesinden (CoE) yapılan açıklamada da bu tür bir kararın tüm dinler üzerinde etkisi olacağı dile getirildi.

CoE açıklamasında, "Bu karar, din ve ifade özgürlüğüyle ilgili önemli soruları gündeme taşıyor. Karar, 'iş yapma özgürlüğünü' inancı ifade özgürlüğünün üzerinde görerek, potansiyel olarak kurumsal menfaatleri bireylerin menfaatlerinin üzerine yerleştiriyor." ifadeleri kullanıldı.

"HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI"

Londra Merkezli Uluslararası Af Örgütünün Avrupa ve Orta Asya Direktörü John Dalhuisen de kararın kararın "hayal kırıklığı yarattığını" belirterek, "Kimlik ve görünümün politik bir savaşa dönüştüğü bir dönemde, insanların ön yargılara karşı daha az değil, daha fazla korunmaya ihtiyacı var." görüşünü dile getirdi.