AA Ekibi Kimyasal Saldırıya Uğrayan Han Şeyhun’a Girdi

»Ana Sayfa»Suriye
05.04.2017 21:21
AA Ekibi Kimyasal Saldırıya Uğrayan Han Şeyhun’a Girdi
Anadolu ajansı ekibi, Beşşar Esed rejiminin kimyasal silahla katliam yaptığı Han Şeyhun beldesine girdi. Saldırının düzenlendiği mahalledeki yapıların, hububat silosu olduğu görüldü.

Esed rejiminin Türkiye sınırındaki İdlib ilinde, Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal silah saldırısının ardından olay bölgesine ulaşan AA ekibi, yaşananları mağdur yakınlarına ve sivil savunma ekiplerine sordu.

Kimyasal gazın etkisinin büyük ölçüde geçtiği mahallede, bombanın düştüğü noktada, hububat silolarının bulunduğu görüldü.

Saldırının ardından belde merkezindeki sakinlerin evlerini terkettiği, az sayıdaki sivilin de eşyalarını toplamaya çalışarak güvenli bölgelere geçmeye hazırlandığı gözlendi.

Siloların 50 metre karşısındaki evin aile reisi Cemil Nahaz, Türkiye sınırındaki Der Hassan köyüne taşınmak üzere bir kamyonete eşyalarını yüklerken AA ekibine konuştu.

Nahaz, saldırı esnasında kendisinin belde dışında olduğunu ve olayı duyar duymaz Han Şeyhun’a geldiğini anlattı. Evde bulunan 4 yakınının zehirli gazlardan öldüğünü ve cesetlerinin buradan çıkarıldığı haberini Sivil Savunma ekiplerinden aldığını söyleyen Nahaz, şunları kaydetti:

“Arkamdaki evde bir aile vardı. Aile saldırı sesine uyanmış, hemen hepsi yere yığılmış, hemen sağlık noktasına taşımışlar. Ama maalesef hepsi vefat etti. Yan komşumuz da aynı şekilde onlardan da kimse hayatta kalmadı. 7 kişilik bir aileydi. Çocuk, kadın, büyükler hepsi şehit oldular. Diğer taraftaki ailerden de kimse kalmadı. Sarin gazı olduğunu netleşti. Uluslararası kuruluşlar nerde. BM nerede? Kuşlar bile öldüler. Güvercinler bile saldırıdan kurtulamadı.”

Nahaz, “Şimdi sınıra doğru gidiyoruz artık burada duramayız” diye konuştu.

Bu arada, yakınlarını kaybeden ailedeki bazı kadınların ağladığı görüldü.

Sivil Savunma da gaza maruz kaldı

Saldırının hemen ardından siloların bulunduğu bölgeye gelen Sivil Savunma Ekibi görevlisi Abdülhamid Kuteyni, katliam alanına ulaştıklarında gazdan kendisinin de kısmen etkilendiğini, kısa bir tedavinin ardından işinin başına döndüğünü söyledi.

Kuteyni, kurtarma çalışmasının ilk anlarına ilişkin şunları paylaştı:

“Dün sabah saat 6.30’da rejim güçlerine ait Sukhoi 22 tipi savaş uçakları Han Şeyhun’da yerleşim birimlerine birden çok saldırı düzenledi. Saldırıda roketlerin birinde kimyasal zehirli gaz vardı. Roketlerin birisi şu an arkamda bulunan bölgeyi hedef aldı. Gördüğünüz saldırı noktasında çok büyük çapta zarar olmasa da küçük bir çukur oluştu. Ama zehirli gaz buradan yayılmıştı. Biz sivil savunma ekipleri olarak diğer rejim saldırılarında olduğu gibi hemen olay yerine intikal ettik.”

Kuteyni, beldedeki Sivil Savunma ekibinin kimyasal saldırıyı ilk kez tecrübe etmesi nedeniyle ilk anlarda şaşkınlık yaşadığını şu sözlerle aktardı:

“Bundan önce hiçbir saldırı sonrası kurtarma ekiplerimizde boğulma, nefes alamama vakası olmamıştı. Ama ekiplerimiz bizlere telsizlerle ve diğer iletişimi araçlarıyla kurtarma ekiplerinin de zehirlenme ve nefes darlığı yaşadıklarını belirterek yardım talebinde bulundular. Dolayısıyla buraya başka bir kurtarma ekibi ve ambulanslar gönderdik. Bu (yeni) ekip olay yerine maskeli olarak geldi.”

Muhaliflere yönelik suçlamaya yanıt

Uzun süredir beldede yaşayan Kuteyni, Rusya ve Esed rejiminin, vurulan yerin muhaliflere ait kimyasal silah stokları olduğu iddiası için, şöyle konuştu: 

“Beldede hiçbir askeri karargah ya da depo bulunmuyor. Han Şeyhun kenti, Hama kırsalından ve diğer köylerdekilerin yöneldiği, buraya sığındığı bir yer. Arkamda bulunan ise buğdayların ve arpaların depolandığı silolardır. Şehrin ekmek ihtiyacı için kullanılıyor.”

AA

Etiketler:
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • “BM Toplantısı Yine Formaliteden İbaret Kalacak”05 Nisan 2017 Çarşamba 11:27
  • İdlib Tasarısı BMGK Üyelerine Dağıtıldı05 Nisan 2017 Çarşamba 08:00
  • İdlib’den Türkiye’ye Getirilen Yaralı Sayısı 32’ye Ulaştı!05 Nisan 2017 Çarşamba 06:13
  • “İdlib’de Yaşanan Katliamı Şiddetle Lanetliyorum”04 Nisan 2017 Salı 19:25
  • İdlib’deki Kimyasal Saldırılardan Etkilenenler Reyhanlı’ya Getiriliyor04 Nisan 2017 Salı 18:40
  • 'Gazdan Zehirlenen Yüzlerce Kişi Yerde Yatıyordu'04 Nisan 2017 Salı 17:52
  • Fransa, BMGK’da İdlib İçin Toplanma Çağrısında Bulundu04 Nisan 2017 Salı 17:31
  • Beşşar Esed Rejimi Kimyasal Silahtan Vazgeçmiyor!04 Nisan 2017 Salı 17:04
  • İHH ve Türk Kızılayı’ndan İdlib İçin Çağrı: İlaca İhtiyaç Var04 Nisan 2017 Salı 16:26
  • “Esed ve Destekçileri Yıllardır İnsanları Vahşice Katlediyor”04 Nisan 2017 Salı 16:06
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Medya
    Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim