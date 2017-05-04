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  3. A Politik'te İslamcıların Tasfiyesi Tartışması Değerlendirildi

A Politik'te İslamcıların Tasfiyesi Tartışması Değerlendirildi

Kenan Alpay ve Murat Bahadır Akkoyunlu; Mehmet Toprak'ın sunduğu A Polistik programında "İslamcıların Tasfiyesi Tartışmalarını" değerlendirdi.

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