A Haber'e Göre “Atatürk ve İnönü’nün CHP'si Yerli ve Milli” İmiş

Necip Fazıl’a yerlilik ve millilik mi batmıştı?

Hakan Albayrak / Karar Gazetesi

Kulaklarıma inanamadım desem yalan olur, A Haber’de böyle şeyler duymaya alıştım artık.

AK Parti’mizin yarı resmi yayın organı olan bu haber televizyonu için “Neo-Kemalist” diyebiliriz.

Tek parti diktatörlüğünün hatırasını, bizim bildiğimizden çok farklı bir şekilde ‘yeniden üretmek’te pek mahir bu televizyon.

Geçenlerde, davudi sesli bir A Haber propagandisti, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ne kadar fena bir adam olduğunu ve CHP’yi ne kadar fena bir yere getirdiğini anlatmaya çalışırken, bidayette CHP’nin nasıl da harikulade bir parti olduğunu hatırlattı!

Şöyle:

“Atatürk’ün kurduğu CHP, yerli ve milli idi.”

İsmet İnönü döneminde de aynen öyleymiş CHP.

Hadi bakalım!...

***

İstiklâl Marşı şairi Mehmed Akif’in derdi neydi de yerli ve milli CHP’nin rejiminden kaçıp Mısır’a gitti?

Eşref Edib’in “Kara Kitap”ı nereden icap etti?

Necip Fazıl o “Destan”ı ne diye yazdı?

“Durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak!” diye başlayan “Destan” şiirindeki şu mısralara bakar mısınız:

Siyaset kavas, ilim köle, sanat ihtilac;

Serbest, verem ve sıtma; mahpus, gümrükte ilaç.

Bülbüllere emir var: Lisan öğren vakvaktan;

Bahset tarih, balığın tırmandığı kavaktan!

Bak, arslan hakikate, ispinoz kafesinde;

Tartılan vatana bak, dalkavuk kefesinde!

Mezarda kan terliyor babamın iskeleti;

Ne yaptık, ne yaptılar mukaddes emaneti?

Ah! küçük hokkabazlık, sefil aynalı dolap;

Bir şapka, bir eldiven, bir maymun ve inkılap!

Şair burada ne demek istemiş, niye demek istemiş?

Yerlilik ve millilik mi batmış üstada?

***

Asırlık “Batı taklitçiliği” tezviratımız güme gitmiş bulunuyor arkadaşlar, geçmiş olsun.

Bu toprakların hamuruna en uygun kanunlar İsviçre kanunlarıymış meğer.

Milleti Frenkler gibi giyinmeye zorlamak, şapka denilen Frenk serpuşunu reddedenleri asmak da yerliliğin ve milliliğin şanındanmış.

Radyolarda Türk musikisini yasaklamak da…

Anadolu köylüsüne zorla Klasik Batı Müziği dinletmek de…

***

Ve Türkçe ezan…

İsmet Özel “Binlerce yılın yabancısı bir ses değdi minarelere” dese de, yerliliğin ve milliliğin zirvesiydi bu!

Öyle mi abiler?

Tövbe estağfirullah.