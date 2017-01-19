95 TSK Personeline ByLock Gözaltısı

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
19.01.2017 11:32
95 TSK Personeline ByLock Gözaltısı
"ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı çıkartılan 243 TSK personelinden 95'i gözaltına alındı.

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı çıkartılan 243 TSK personelinden 95'i gözaltına alındı.

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